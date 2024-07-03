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Сдача нового моста в Казинке запланирована на декабрь

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Завершен монтаж монолитной железобетонной плиты на второй части нового моста, который возводят в Казинке. 364-метровая переправа через Матырское водохранилище и четыре километра новой дороги до грязинской трассы – завершающий этап строительства Восточного обхода Липецка, которое ведут с 2023 года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Половина моста со стороны Казинки с железобетонными несущими конструкциями построена в прошлом году. Сейчас близится к финальной стадии возведение второй части сооружения с металлическими пролётными балками. Бетонные работы завершены, специалисты занимаются гидроизоляцией монолитной плиты. Уже в июле подрядчик «Уваровская ПМК-22» планирует уложить асфальтобетонное покрытие. Параллельно идет монтаж конструкций перильного ограждения, системы водосбора. Работы ведутся под постоянным надзором строительного контроля.

Участок строительства дороги от моста до развязки с трассой Липецк – Грязи уже примерно наполовину покрыт первым слоем асфальтобетона. Еще на протяжении около 1,5 километра уложены песчаный и щебёночный слои основания. Общая толщина дорожного «пирога» составит 95 сантиметров, не считая земполотна. Природный грунт на этом участке оказался тиксотропным, его пришлось вынимать и замещать привозным пескогрунтом на глубину более трех метров.

Сдача замыкающего участка обхода Липецка запланирована на декабрь. На другом берегу он состыкуется с ранее построенным отрезком Восточного обхода. Это еще восемь километров новой дороги до трассы Орёл – Тамбов и две транспортные развязки.

«Полноценное транспортное кольцо вокруг областного центра упростит логистику грузовых перевозок для особой экономической зоны и промышленных предприятий Липецка, а также уменьшит количество транзитного транспорта в черте города и нагрузку на существующую сеть дорог», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

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