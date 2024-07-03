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Строительство спорткомплекса под открытым небом планируется на Зелёном острове в Липецке

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Строительство большой спортивной зоны планируется на Зелёном острове в Липецке. Здесь появятся площадки для мини-футбола и баскетбола, пляжного футбола, воркаута, стритбола, пляжного волейбола и бадминтона, тенниса, пинг-понга, детского футбола, а также падела и бочче. Первое – это теннис с необычной ракеткой, второе напоминает боулинг на открытом воздухе. В этот вид спорта могут играть люди с ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого на острове добавят освещения и зелени с помощью газона и клумб.

Сейчас управление строительства города Липецка ищет подрядчика на выполнение работ. Преображение территории продолжается в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Липецка». Меняться Зелёный остров начал несколько лет назад в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». За короткий срок здесь появились асфальтовые дорожки, освещение, видеонаблюдение.

«Сегодня остров – крупнейшая в городе площадка для проведения фестивалей и спортивных событий. Будем развивать это место, чтобы оно наполнялось новыми смыслами и работало по максимуму круглый год», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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