Свекловодческие хозяйства Липецкой области победили во всероссийском конкурсе

Лучшими свеклосеющими хозяйствами России по итогам 2023 года стали пять производителей из Липецкой области. Конкурс проводился Минсельхозом России совместно с Союзом сахаропроизводителей страны.

Комиссия учитывала такие критерии, как площадь посева, валовой сбор, урожайность, сахарность и рентабельность производства. Среди лучших свеклосеющих хозяйств России – «Елецкий агрокомплекс», «Агрофирма Елецкий» из Елецкого района, «Тихий Дон» из Задонского района и «Заря» из Краснинского района. «Дубрава» из Чаплыгинского района становится победителем конкурса второй год подряд.

Сахарная свёкла для Липецкой области – стратегическая культура, отмечают в областном управлении сельского хозяйства. По её производству регион входит в топ-5 лучших в стране. «В прошлом году был собран второй за всю историю области урожай сахарной свёклы – 5,8 миллиона тонн. Регион показывает стабильно высокие результаты по выращиванию этой культуры в том числе за счёт внедрения современных технологий. Агропромышленный комплекс Липецкой области – одна из самых динамично развивающихся отраслей нашей экономики», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.