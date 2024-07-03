Пункты государственной геодезической сети (ГГС) – это носители координат и высот, которые обеспечивают выполнение геодезических и картографических работ. На территории Липецкой области расположено более 500 пунктов ГГС.

Пункты ГГС относятся к федеральной собственности, находятся под охраной государства, являются основой выполнения геодезических и картографических работ и используются для решения задач в области экономики, науки и обороны.

Обращаем ваше внимание, что собственники, на участках которых расположены данные пункты, несут ответственность за их сохранность.

«В текущем году специалисты Управления Росреестра по Липецкой области проверят 46 пунктов ГГС. На сегодняшний день обследовано 16 пунктов», — сообщила заместитель руководителя Управления Елена Кириллова.

О том, как выглядит марка пункта ГГС и многое другое Вы можете узнать из фотоматериалов.

Пресс-служба Управления Росреестра по Липецкой области