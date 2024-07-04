Как госпаблики помогают ельчанам узнавать полезную информацию?

Напомним, что госпаблики — это официальные страницы различных госучреждений и ведомств в социальных сетях. Отличить их от обычных сообществ во «ВКонтакте» поможет метка «госорганизация» под названием группы.

Госпаблики информирует ельчан о своей деятельности, делятся полезной информацией и новостями, а также отвечают на вопросы пользователей прямо в комментариях.

Публикуем материал Управления лесного хозяйства Липецкой области об ограничении на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. https://vk.com/uprlesxoz48