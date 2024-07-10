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Игорь Артамонов встретился с липецкими ветеранами боевых действий

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Губернатор региона Игорь Артамонов сегодня встретился с липецкими ветеранами боевых действий. Это участники СВО и локальных военных конфликтов разных лет, в том числе в Афганистане и Чечне.

Встреча была приурочена ко Дню чествования ветеранов боевых действий. Он утверждён в регионе несколько дней назад и будет отмечаться ежегодно 1 июля.

Глава региона поблагодарил ветеранов за их служение Родине и боевые подвиги и обсудил с ними вопросы поддержки и трудоустройства.

«Каждый побывал на передовой, почти у всех боевые ранения. Не сдались на поле боя, на гражданке не закрылись – многие занимаются общественной деятельностью, волонтёрством. Очень хотят участвовать в патриотическом воспитании детей и молодёжи. Мы поддерживаем – никто так не научит любить Родину, как солдат, стоявший за неё насмерть», – прокомментировал губернатор.

Ветераны боевых действий попросили усилить работу по оказанию психологической помощи бойцам. В ближайшее время этим займётся профильный блок.

«Есть вопросы, решение которых требует обращения в Минобороны, – всё записали, будем работать над решением», – добавил губернатор.

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