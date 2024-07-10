КОНКУРС НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

С 08.07.2024 по 26.07.2024 объявлен прием заявок на предоставления гранта «Туризм». Грант предоставляется на реализацию инвестиционного проекта, направленного на продвижение туристского потенциала и повышение туристской привлекательности Липецкой области.

Максимальный размер гранта 15 млн. руб.

Орган, предоставляющий услугу:

МКК «Липецкий областной фонд поддержки МСП»

Адрес: г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8, 4 этаж, каб.408

Телефоны: +7 (4742) 55-13-65

Сайт: https://lipfond.ru/granty/

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте мойбизнес48.рф или в Елецком филиале Центра «Мой бизнес» по адресу: г. Елец, ул. К.Маркса, 15, тел. (47467)9-08-01.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».