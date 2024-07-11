Школьники Липецкой области на время каникул трудоустраиваются на предприятиях региона

Две недели школьники Липецка будут работать на заводе Липецкцемент в экологическом отряде. Ребята занимаются благоустройством: уборкой территории, покраской столбов, заборов и бордюров. Ежегодно в период летних каникул Липецкцемент предоставляет возможность детям,от 14 лет получить свой первый трудовой опыт и зарплату. В этом году в экоотряд набрали 14 школьников.

На работу школьников трудоустроили официально с заключением договора и записью в трудовой книжке. Работают несовершеннолетние неполный рабочий день. Им предоставлена спецодежда и субсидия на питание, а также организована доставка на завод и с завода. Для них будет организована обзорная экскурсия по предприятию.

Всего в Липецкой области этим летом трудоустроят 15 тысяч школьников. Они будут официантами в кафе, разнорабочими, попробуют себя в благоустройстве и озеленении. Желающим попробовать себя на первой в жизни работе можно звонить по телефону горячей линии центра занятости Липецкой области +7(4742)37-02-37. Также свои вопросы можно задать по ссылке.

«Человек труда – это человек успеха. Люди, которые с детства работают, начинают ценить труд своих близких, понимают, сколько труда нужно вложить, чтобы решить какую-то задачу, как распоряжаться финансами. И, как правило, такие люди идут дальше по жизни с этим знанием и часто добиваются успеха в разных сферах. Поэтому мы будем продолжать создавать условия для того, чтобы все желающие подростки могли найти работу по душе в свободное время. Самых активных школьников и лучших работодателей мы наградим. В Липецкой области проводится конкурс «Каникулы с пользой», который с успехом стартовал в 2022 году и запланирован на 2024 год», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.