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Летняя оздоровительная кампания завершилась в Липецкой области

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Летняя оздоровительная компания завершилась в Липецкой области. За три месяца в 500 лагерях региона отдохнули 46 тысяч детей. Работали 15 загородных, 45 палаточных, 340 пришкольных и 80 лагерей труда и отдыха на базе учреждений образования.

Проводилось множество тематических смен. В «Орлёнке», «Ёлочке» и «Чайке» была «Палитра профессий»: ребята освоили азы 16 профессий на мастер-классах. Работали крытый бассейн, веревочный городок и лазертаг. В лагере «Олимп» прошла инклюзивная смена. В Звёздном один из заездов был посвящён профилактике правонарушений несовершеннолетних.

«Летняя оздоровительная кампания в регионе прошла штатно. Мероприятия, запланированные к проведению, были успешно реализованы. Мы смогли обеспечить нашим детям безопасное и продуктивное времяпрепровождение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 

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