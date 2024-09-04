Летняя оздоровительная кампания завершилась в Липецкой области

Летняя оздоровительная компания завершилась в Липецкой области. За три месяца в 500 лагерях региона отдохнули 46 тысяч детей. Работали 15 загородных, 45 палаточных, 340 пришкольных и 80 лагерей труда и отдыха на базе учреждений образования.

Проводилось множество тематических смен. В «Орлёнке», «Ёлочке» и «Чайке» была «Палитра профессий»: ребята освоили азы 16 профессий на мастер-классах. Работали крытый бассейн, веревочный городок и лазертаг. В лагере «Олимп» прошла инклюзивная смена. В Звёздном один из заездов был посвящён профилактике правонарушений несовершеннолетних.

«Летняя оздоровительная кампания в регионе прошла штатно. Мероприятия, запланированные к проведению, были успешно реализованы. Мы смогли обеспечить нашим детям безопасное и продуктивное времяпрепровождение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.