В Музее Воинской Славы открылась фотовыставка «Восход Надежды».

Об этом сообщает Елецкий городской краеведческий музей. https://vk.com/eletsmuseum

Открытие экспозиции состоялось при поддержке благотворительного фонда «Восход Надежды».

В экспозиции представлены авторские фотографии учредителя и директора Союза Фотографов и Кинематографистов «Новатор», члена Русского географического общества, почетного члена Российского Фото Союза, призера международных премий в разных жанрах фотоискусства, профессионального фотографа Заура Карамызова, сделанные им в зоне СВО.

Работы посвящены участникам СВО – профессиональным военным, мобилизованным, добровольцам. Вместе они формируют собирательный образ русского солдата, современного богатыря – защитника земли Русской.

Съемки проводились недалеко от мест несения службы и выполнения боевых задач в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В открытии выставки приняли участие глава Ельца Е. В. Боровскихи председатель горсовета депутатов В. Н. Никонов, а также основатель благотворительного фонда «Восход надежды» Р. А. Назыров. К слову сказать эта организация учреждена в августе 2022 года в память о погибшем 28 марта 2022 года солдате, спортсмене и журналисте А. Р. Назырове. Помимо поддержки культурных проектов благотворительный фонд осуществляет поездки в зону СВО с гуманитарной миссией.

Об этом, а также многом другом можно узнать на госпаблике Елецкого городского краеведческого музея.

Напомним, согласно требованиям Федерального законодательства, все министерства, ведомства, организации и администрации муниципалитетов России должны вести официальные сообщества в отечественных соцсетях, так называемые госпаблики.

Госпаблики — это официальные страницы государственных, в том числе и муниципальных учреждений в социальных сетях. Их подлинность можно узнать по Госметке в виде серого флажка рядом с названием паблика.

Задача госпабликов — доносить до людей полезную, актуальную и важную информацию на всех уровнях и на тех площадках, где гражданам это удобно.

Подписаться на госпаблики Ельца можно на официальных сайтах учреждений, пройдя по ссылкам, а также по QR-кодам, расположенным на входных группах организаций. Их использование удобный и быстрый путь к получению нужной информации.