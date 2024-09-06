Пожарная безопасность

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В Музее Воинской Славы открылась фотовыставка «Восход Надежды».
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Постановление администрации городского округа город Елец от 06.09.2024 №1449 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты гражданам Российской Федерации, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей»
Внимание дети
Ищет дом!
Внимание! Отключение воды!
12 пар к красивой дате
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Внимание дети
Ищет дом!
Внимание! Отключение воды!
12 пар к красивой дате
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