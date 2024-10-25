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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 18.10.2024 №1816 «Об утверждении Порядка установления при ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера фактов проживания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества в результате чрезвычайной ситуации на территории городского округа город Елец «

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