В Ельце все чаще совершаются так называемые кибер-преступления, с применением современных технологий.

Вот почему кибербезопасность становится важной частью нашей повседневной жизни. С каждым годом мы все больше доверяем свои данные интернет-приложениям и сервисам: от социальных сетей до онлайн-банкинга. При этом небрежность может привести к потере личной информации, а кроме того к финансовым потерям и даже к психологическому стрессу.

Важно помнить о простых мерах безопасности. Используйте надежные пароли и меняйте их регулярно. Не открывайте подозрительные ссылки и вложения в электронных письмах. Активируйте двухфакторную аутентификацию, где это возможно.

Также стоит регулярно обновлять программное обеспечение на устройствах, чтобы защититься от новых угроз. Обучение основам кибербезопасности и развитие бдительности помогут нам создать более безопасную интернет-среду для себя и окружающих.

Помните, что ваша безопасность в интернете зависит от вас! Вот ссылки на полезные ресурсы, которые помогут вам узнать много полезного по этой теме:

https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity

https://киберзож.рф/

https://выучисвоюроль.рф/

https://прокачайскиллзащиты.рф/

https://готовкцифре.рф/

https://t.me/mintsifry

https://learn.vtb.ru/fingram/

https://lc.megafon.ru/help/antifraud/

https://lc.megafon.ru/help/antifraud/

https://kids.kaspersky.ru/Ельце все чаще