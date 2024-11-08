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Жителей Липецкой области ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в конце года

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Липецкая область, 08 ноября 2024 года. Ольга Владимирова, юрист hh.ru, эксперт hh.ru по трудовому праву, рассказала, почему суббота 28 декабря будет рабочей и будет ли этот рабочий день сокращенным.
В 2024 году в соответствии с Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной день переносится с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря. При этом 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем.
Однако уже в январе 2025 года россиян ждут ультракороткая рабочая неделя: трудиться придется всего два дня, 9-10 января.
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 января — Новогодние каникулы, 7 января — Рождество Христово. Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2025 году «новогодние каникулы» для работников продлятся 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Если взять отпуск с 9 по 10 января 2025 года, то отдых продлится целых 15 календарных дней — с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года включительно, а потратится всего два дня отпуска. Но это не совсем дальновидно с точки зрения отпускных выплат т.к. в январе 2025 года всего 17 рабочих дней.

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