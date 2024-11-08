Картинки прошлого (Улицы моего детства)

Андрей КОННОВ



Улица моего детства — Ани Гайтеровой, бывшая Литейная. Помню монументальный дом сталинской постройки, бывший дом «Ж» под номером 9.

Напротив дома — завод «Гидропривод», неустанно стрекотавший своими станками. Первые мои впечатления об этой улице — зимние.



Мне три года.



Сугробы по краям проезжей части невиданной высоты, и между ними едут, тужась в серо-желтом снегу, редкие машины и автобусы («лавенские», так их называли), бодро скользят сани, запряженные лошадкой, с будочкой сзади.

Они развозят продукты по магазинам. Отец, утопая в снегу по колено, несет меня на плечах — смотреть новогоднюю елку, сверкающую разноцветными лампочками, что возле проходной «гидрашки» (в народе завод так называли).

Тогда меня просто потряс исполинский Дед Мороз с розовыми щеками и красным носом! С двух сторон улицы, за заводом — старенькие одноэтажные домики, с острыми крышами, голыми ветвями садов за заборами из дранки.

Зимние сумерки: глухие, темные, разбавленные тус­клыми каплями редких фонарей.



Еще прохожие, бредущие неведомо куда… И эта улица мне кажется бесконечной.



1964 год… Потом весна: ранняя, промозглая, серая. Мы с отцом идем в сторону Петровского парка смотреть, как бушует паводковыми мутными водами взбунтовавшийся Лучок.

Под ногами лужи, чавкающий талый снег. Вода поднялась так, что заливает даже мостик, соединяющий улицу и Мельничный переулок…

Наконец лето! Мы с мамой шагаем по скверу Ани Гайтеровой, весело шумят кронами деревья, возле бюста отважной девушки журчит фонтан, в воздухе чувствуется остро-нежный аромат цветов.

А на противоположной стороне улицы, в садах домиков, стоявших когда-то на месте нынешнего заводского корпуса и пустой автостоянки, — яркое, зеленое, летнее буйство листвы.

Высокие тополя вдоль завода величественно расположились до самого Петровского парка. Потрясающее открытие для меня: они растут из широких отверстий чугунных решеток, расположенных прямо на тротуаре!

В сквере я поднимаю палочку и резко провожу ею по забору из дранки, чем вызываю заполошный лай истомившихся от скуки собак. За забором видна чужая жизнь, и мне интересно!

Сегодня нет больше на улице моего детства — Ани Гайтеровой — финских домиков, нет уютных старых домов на противоположной стороне до самого Берегового переулка.

Перепланирован и сквер Ани Гайтеровой, спилены старые деревья вдоль заводских корпусов. А некогда заброшенный и одичавший Петровский парк теперь стал ухоженным, красивым и уютным…

Но картинки прошлого все же иногда мелькают в моей памяти…