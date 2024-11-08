Вниманию предпринимателей!

18 ноября 2024 года в 9 часов в Елецком филиале Центра «Мой бизнес» по адресу: г.Елец, ул. К.Маркса, 15 состоится бесплатный тренинг «Управление персоналом».

В рамках мероприятий будут обсуждаться следующие вопросы: Что делать, когда «не хватает сотрудников»? Как привлечь сотрудника в свою компанию? Как найти того, кто тебе нужен? Как проверить, «ваш ли это человек»? Что значит бренд работодателя и для чего нам его формировать? Что такое кодекс компании, и для чего он нужен «даже, если у вас 2 сотрудника»?

Предварительная запись по телефону +7 (47467)5-99-78.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».