Названы самые дефицитные специалисты в Липецкой области этой осенью

Липецкая область, 07 ноября 2024 года. Служба исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников в России, выяснила, какие специалисты в регионе самые дефицитные осенью 2024 года.

По итогам октября 2024 года в топ-5 самых дефицитных сотрудников в Липецкой области вошли дворник, токарь/фрезеровщик/шлифовщик, автомеханик, повар/пекарь/кондитер, сварщик.

В топ-20 специальностей, подверженных кадровому голоду в регионе также вошли: врач, фармацевт, зоотехник, слесарь/сантехник, маляр/штукатур, оператор call-центра, сварщик, агроном, главврач/завотделением, риелтор, монтажник и другие. Всего в этом рейтинге на одну вакансию приходится от 0,3 до 2,0 резюме.

Нормальный уровень конкуренции – от 4 до 8 резюме на вакансию, это говорит о комфортной обстановке на рынке труда, если показатель меньше 4, то речь идёт о дефиците кадров, меньше 2 – о серьёзном кадровом голоде.

«Очередей соискателей за забором больше нет, и это признали даже самые упорные работодатели. Теперь выстраиваются очереди из компаний, претендующих на самых дефицитных специалистов – очень много примеров, как представители рабочих профессий, а также продавцы, курьеры и водители трудоустраиваются в течение нескольких часов после размещения или обновления резюме. Мы даже отмечаем некоторое повышение активности соискателей в Липецкой области (+1,7% к сентябрю этого года и +26,2% к октябрю 2023 года) – многие, видя, что появляются предложения с более высокими зарплатами и расширенными соцпакетами, выходят на рынок труда и пробуют искать интересные варианты», — комментирует Марина Качанова, директор hh.ru ЦФО.

Топ-20 самых дефицитных специальностей, Липецкая область, октябрь 2024 года: