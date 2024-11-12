Названы самые дефицитные специалисты в Липецкой области этой осенью
Липецкая область, 07 ноября 2024 года. Служба исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников в России, выяснила, какие специалисты в регионе самые дефицитные осенью 2024 года.
По итогам октября 2024 года в топ-5 самых дефицитных сотрудников в Липецкой области вошли дворник, токарь/фрезеровщик/шлифовщик, автомеханик, повар/пекарь/кондитер, сварщик.
В топ-20 специальностей, подверженных кадровому голоду в регионе также вошли: врач, фармацевт, зоотехник, слесарь/сантехник, маляр/штукатур, оператор call-центра, сварщик, агроном, главврач/завотделением, риелтор, монтажник и другие. Всего в этом рейтинге на одну вакансию приходится от 0,3 до 2,0 резюме.
Нормальный уровень конкуренции – от 4 до 8 резюме на вакансию, это говорит о комфортной обстановке на рынке труда, если показатель меньше 4, то речь идёт о дефиците кадров, меньше 2 – о серьёзном кадровом голоде.
«Очередей соискателей за забором больше нет, и это признали даже самые упорные работодатели. Теперь выстраиваются очереди из компаний, претендующих на самых дефицитных специалистов – очень много примеров, как представители рабочих профессий, а также продавцы, курьеры и водители трудоустраиваются в течение нескольких часов после размещения или обновления резюме. Мы даже отмечаем некоторое повышение активности соискателей в Липецкой области (+1,7% к сентябрю этого года и +26,2% к октябрю 2023 года) – многие, видя, что появляются предложения с более высокими зарплатами и расширенными соцпакетами, выходят на рынок труда и пробуют искать интересные варианты», — комментирует Марина Качанова, директор hh.ru ЦФО.
Топ-20 самых дефицитных специальностей, Липецкая область, октябрь 2024 года:
|Специализация
|hh.индекс (резюме на вакансию)
|1
|Дворник
|0.3
|2
|Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|0.7
|3
|Автослесарь, автомеханик
|0.8
|4
|Повар, пекарь, кондитер
|0.8
|5
|Сварщик
|0.8
|6
|Врач
|0.8
|7
|Зоотехник
|0.9
|8
|Продавец-консультант, продавец-кассир
|1.0
|9
|Монтажник
|1.2
|10
|Главный врач, заведующий отделением
|1.3
|11
|Слесарь, сантехник
|1.4
|12
|Маляр, штукатур
|1.5
|13
|Оператор call-центра, специалист контактного центра
|1.5
|14
|Электромонтажник
|1.5
|15
|Агроном
|1.6
|16
|Администратор магазина, администратор торгового зала
|1.7
|17
|Фармацевт-провизор
|1.9
|18
|Оператор станков с ЧПУ
|2.0
|19
|Агент по недвижимости
|2.0
|20
|Разнорабочий
|2.0