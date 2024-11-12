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Названы самые дефицитные специалисты в Липецкой области этой осенью

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Липецкая область, 07 ноября 2024 года. Служба исследований hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников в России, выяснила, какие специалисты в регионе самые дефицитные осенью 2024 года.

По итогам октября 2024 года в топ-5 самых дефицитных сотрудников в Липецкой области вошли дворник, токарь/фрезеровщик/шлифовщик, автомеханик, повар/пекарь/кондитер, сварщик.  

В топ-20 специальностей, подверженных кадровому голоду в регионе также вошли: врач, фармацевт, зоотехник, слесарь/сантехник, маляр/штукатур, оператор call-центра, сварщик, агроном, главврач/завотделением, риелтор, монтажник и другие. Всего в этом рейтинге на одну вакансию приходится от 0,3 до 2,0 резюме.

Нормальный уровень конкуренции – от 4 до 8 резюме на вакансию, это говорит о комфортной обстановке на рынке труда, если показатель меньше 4, то речь идёт о дефиците кадров, меньше 2 – о серьёзном кадровом голоде.

«Очередей соискателей за забором больше нет, и это признали даже самые упорные работодатели. Теперь выстраиваются очереди из компаний, претендующих на самых дефицитных специалистов – очень много примеров, как представители рабочих профессий, а также продавцы, курьеры и водители трудоустраиваются в течение нескольких часов после размещения или обновления резюме. Мы даже отмечаем некоторое повышение активности соискателей в Липецкой области (+1,7% к сентябрю этого года и +26,2% к октябрю 2023 года) – многие, видя, что появляются предложения с более высокими зарплатами и расширенными соцпакетами, выходят на рынок труда и пробуют искать интересные варианты», — комментирует Марина Качанова, директор hh.ru ЦФО.

Топ-20 самых дефицитных специальностей, Липецкая область, октябрь 2024 года:

Специализацияhh.индекс (резюме на вакансию)
1Дворник0.3
2Токарь, фрезеровщик, шлифовщик0.7
3Автослесарь, автомеханик0.8
4Повар, пекарь, кондитер0.8
5Сварщик0.8
6Врач0.8
7Зоотехник0.9
8Продавец-консультант, продавец-кассир1.0
9Монтажник1.2
10Главный врач, заведующий отделением1.3
11Слесарь, сантехник1.4
12Маляр, штукатур1.5
13Оператор call-центра, специалист контактного центра1.5
14Электромонтажник1.5
15Агроном1.6
16Администратор магазина, администратор торгового зала1.7
17Фармацевт-провизор1.9
18Оператор станков с ЧПУ2.0
19Агент по недвижимости2.0
20Разнорабочий2.0
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