Подведены итоги VII Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности, который проходил с 8 по 29 октября. Липецкая область вошла в пятерку лидеров по числу участников в личном и семейном форматах. Индивидуально зачет прошли более 40 тысяч жителей региона, высокие результаты показали 66,5%, сообщили в липецком отделении Банка России.

В этом году взрослые участники могли выбрать темы, которые были им близки, и ответить на связанные с ними вопросы. Многие легко справились с заданиями, посвящёнными защите от мошенников и достижению финансовых целей. Однако вопросы об открытии собственного дела, выходе на пенсию и покупке квартиры оказались сложнее.

Школьники средних и старших классов легче всего отвечали на вопросы о цифровой безопасности. Труднее всего было разобраться в инвестировании, защите прав потребителей финансовых услуг и выборе банковских продуктов.

По традиции пройти испытание на финансовую грамотность можно было семьями. В этом году из почти 2400 команд, представлявших Липецкую область, с заданиями семейного зачета справились больше половины участников. Онлайн-зачет по финансовой грамотности был организован Банком России при поддержке Министерства финансов РФ и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Участие в зачете приняли больше 2 млн россиян.

«Зачет по финансовой грамотности помогает определить уровень знаний в области личных накоплений, инвестиций, управления кредитными продуктами. Высокие результаты, продемонстрированные липчанами, говорят о сознательном отношении к деньгам. Радует, что срез знаний показал подготовленность и рассудительность при противостоянии мошенническим схемам. Это говорит о хорошей профилактике этого направления в регионе», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.