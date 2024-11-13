16 ноября в 16:00 в Липецком областном колледже искусств имени К.Н. Игумнова пройдет концерт «Камертон регионов», организованный Международным благотворительным фондом Владимира Спивакова при поддержке Фонда президентских грантов.

В программе примут участие как местные талантливые музыканты, так и представители лучших музыкальных школ Москвы. Вместе с Липецким симфоническим оркестром на сцену выйдут:

Трубач Андрей Калинин;

Пианисты Ранда Алакад и Карина Тоноян из Липецка;

Дуэт скрипачей Никита Кривоносов и Сергей Пустохин из Ельца;

Виолончелистка София Языкова;

Саксофонист Кирилл Ситбаталов;

Аккордеонист Дмитрий Коробкин;

Дуэт пианисток Варвара Познышева и Дарья Шевченко из Усмани.

Кроме того, на сцену выйдут флейтистка Юна Гурьянова, скрипачка Софья Харитонова и пианист Захар Атаманенко — выпускники лучших московских музыкальных школ.

Концерт пройдет в рамках благотворительной программы, вход на него будет свободным.

Вторая часть проекта Фонда Спивакова «Камертон регионов» – это мастер-классы, которые дают выдающиеся педагоги лучших музыкальных образовательных учреждений страны. В Липецке занятия состоятся 23 ноября в музыкальной школе №3, открытый урок по скрипке проведет Валерий Ворона.

«Проект «Камертон регионов» призван показать самодостаточность Липецкой области в плане поддержки и развития талантов. Юные дарования из разных городов региона выступят в областном центре, а зрители смогут оценить их мастерство», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.