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Общество

Бизнес с помощью льготных займов

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Липецкий областной Фонд поддержки МСП поможет участникам специальной военной операции и их супругам запустить бизнес с помощью льготных займов со сниженной процентной ставкой. Особые условия действуют на всю линейку финансовых продуктов.

Военнослужащие и их супруги смогут взять до 5 млн. рублей при наличии залога под половину ключевой ставки Центрального Банка – 10,5% годовых. А для тех, кто только начинает свой предпринимательский путь, – под 1% первые 12 месяцев, после – ставка фиксируется в размере 5%. Займы оформляются на срок до трех лет на цели, связанные с созданием  бизнеса.

Узнать подробную информацию можно по телефону: +7(4742)56-20-20, на сайте или на страницах Фонда ВКонтакте и Телеграм.

Кроме того, специалисты готовы проконсультировать и помочь в оформлении документов в Елецком филиале Центра «Мой бизнес» по адресу: г. Елец,  ул. Карла Маркса, 15. Липецкий областной Фонд поддержки МСП является государственной микрофинансовой организацией и ведёт деятельность в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фонд оказывает как прямое финансирование предпринимателей в форме льготных займов, так и помогает им при получении кредита в коммерческих банках, предоставляя поручительства.

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