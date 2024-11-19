Непростая судьба табачной фабрики

Николай СЫРОМЯТНИКОВ



Глава Ельца Е. В. Боровских принял участие в стратегической сессии «Опыт и перспективы сохранения культурного наследия на примере Липецкой области и других регионов», прошедшей в московском Гостином дворе в рамках международного фестиваля «Зодчество-2024».

Евгений Вячеславович рассказал на сессии о том, как ведется такая работа в нашем городе, в частности о перспективах преображения комплекса зданий бывшей табачной фабрики.

Таким видится здание бывшей «табачки» после реконструкции (слайд проекта).

А таким оно было во времена СССР.



Чем располагаем



Впоследствии в своих официальных аккаунтах в соцсетях глава города подробно описал непростую судьбу «табачки» — одного из главных объектов культурного наследия не только Ельца, но и Липецкой области. Эти детали важно знать еще и для того, чтобы понять, насколько сложен и многоэтапен процесс реконструкции данного комплекса зданий постройки XIX века.

Что на сегодняшний день уже есть? Как отметил Е. В. Боровских, на данный момент планы по возрождению табачной фабрики прошли экспертную проверку по множеству параметров и получили одобрение со стороны экспертного сообщества. Кроме того, областной и городской власти удалось договориться о дальнейшем взаимодействии с ключевыми федеральными органами и институтами развития, а также коллегами из других регионов.

«И хотя в этой теме универсальных готовых рецептов успеха не существует, мы все же решили, что в некоторых аспектах будем заимствовать успешный опыт и других регионов, пользоваться рекомендациями федеральных органов, и уже договорились провести соответствующие рабочие встречи», — сообщил Евгений Вячеславович.



Прошлое и настоящее



Глава Ельца сделал экскурс в прошлое «табачки», опубликовав о ней небольшую историческую справку.

Архитектурный ансамбль табачной фабрики расположен на площади почти 10 тысяч кв. м. Комплекс зданий построен в 1896 года елецким купцом Александром Заусайловым по проекту известного зодчего А. С. Каминского в модном тогда «кирпичном стиле».

Кстати сказать, в Ельце много старинных зданий и домов, возведенных именно в этом стиле, например лицей сферы бытовых услуг (ул. Коммунаров, 30). До революции 1917 года там размещался детский приют имени купца первой гильдии Николая Петровича Черенова, мецената и очень уважаемого человека, много сделавшего для нашего города.

«Табачка» сумела выделиться на этом фоне, украсив собой целый городской квартал. Этот комплекс и сегодня сравнительно неплохо сохранился. Своевременно подреставрированный, он вполне мог бы стать одной из жемчужин елецкого общегородского архитектурного ансамбля. Если бы не наследие лихих 90-х.

В начале нулевых (в 2003 году) табачная фабрика, проработавшая более 100 лет и все это время приносившая стабильный доход своим владельцам (ее товары знали не только в России), обанкротилась.

Имущество перешло к разным собственникам. Оборудование распродали и сдали в металлолом, а заброшенные корпуса пришли в разруху и запустение. В таком состоянии фабрика просуществовала до 2018 года, тогда большая ее часть перешла в муниципальную казну, после чего начались попытки поиска путей возрождения этого уникального объекта.

Но найти инвестора, готового реставрировать его, — задача не из легких. Особенно трудно это делать в малых городах, где у бизнеса объективно возможности куда скромнее, чем в мегаполисе.



На что уповаем?



С 2019 года предпринимались попытки получить государственное финансирование на реставрацию данного архитектурного ансамбля.

После переговоров тогда еще администрации Липецкой области и Минкультуры России Елец внесли в список российских городов, которые Новый банк развития (НБР) БРИКС включил в проект оказания помощи для социально-экономического развития, продвижения и сохранения культурного наследия, имеющего историческое значение.

После проведения реставрационных работ на территории бывшей табачной фабрики здесь планировалось создать культурный центр, в котором появятся музейные и выставочные пространства, интерактивные экспозиции народных промыслов, инфраструктура для размещения и обслуживания туристов. Со своей стороны регион предпринял все возможные усилия для реализации данного проекта, однако внешние обстоятельства существенно замедлили ход его реализации.

Начиная с марта 2020 года этот проект, как и многие другие, был заморожен почти на полтора года в связи с пандемией коронавируса, а в марте 2022 года НБР временно приостановил реализацию всех запланированных в России проектов.

Важно отметить, что к этому времени наш регион выполнил свои обязательства по участию в проекте уже на 80%.

… Глава Ельца Е. В. Боровских дал понять: работа по реализации замысла по преображению нашей «табачки» продолжается, эта идея не отложена и не задвинута на задний план. Ясно одно: данный процесс требует комплексного подхода и синтеза усилий не только властей всех трех уровней, но и бизнеса.