Студенты ЕГУ имени И. Бунина стали финалистами Всероссийской акции «Добровольцы – детям». Учащиеся отмечены в номинации «Забота в каждый дом». В ней оценивались успешные практики поддержки детей и семей с детьми в трудной жизненной ситуации.

За два года елецкие студенты участвовали в 16 проектах добровольческой направленности: социальной, экологической, спортивной. Ребята организовывали досуг для детей с ОВЗ, пожилых и инвалидов, проводили для них утренники и концерты, давали мастер-классы. Волонтёры помогали ветеранам Великой Отечественной войны, поздравляли их с праздниками, приводили в порядок воинские захоронения, выезжали в оздоровительный комплекс «Клён» в Задонске, где живут прибывшие в Липецкую области жители новых регионов России, а также были задействованы в других акциях.

Награждение финалистов «Добровольцы – детям» состоится 5 декабря в Совете Федерации РФ. Всероссийская акция проводится в 13-й раз – с 2012 года.

«Регион гордится ребятами, которые посвящают своё свободное время другим. Они дарят тепло и заботу там, где это особенно важно. Награждать таких людей — значит признавать их вклад в общество и вдохновлять других следовать их примеру. Здорово, что наших студентов отметили на таком высоком уровне. Они заслужили», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.