О том что состоится в музее воинской славы Ельца (ул. Ленина, 81) в ближайшую субботу, 23 ноября, можно узнать на госпаблике музея https://eletsmuseum.ru/

Здесь в 16 часов состоится пройдет коллективный музыкально-поэтический авторский вечер литературной группы, действующей при редакции городской газеты «КРАСНОЕ ЗНАМЯ».



Напомним, согласно требованиям Федерального законодательства, все министерства, ведомства, организации и администрации муниципалитетов России должны вести официальные сообщества в отечественных соцсетях, так называемые госпаблики.



Госпаблики — это официальные страницы государственных, в том числе и муниципальных учреждений в социальных сетях. Их подлинность можно узнать по Госметке в виде серого флажка рядом с названием паблика.



Задача госпабликов — доносить до людей полезную, актуальную и важную информацию на всех уровнях и на тех площадках, где гражданам это удобно.



В Ельце ведут работу госпаблики различных управлений администрации города, медучреждений, в том числе и Елецкий краеведческий музей https://eletsmuseum.ru.

Подписаться на госпаблики Ельца можно на официальных сайтах учреждений, пройдя по ссылкам, а также по QR-кодам, расположенным на входных группах организаций. Их использование удобный и быстрый путь к получению нужной информации.