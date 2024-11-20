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Малый бизнес

ЗАПИСЬ ОНЛАЙН ТРЕНИНГА «МАРКЕТИНГ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ»

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На площадке центра «Мой бизнес» состоялся бесплатный двухдневный тренинг «Маркетинг для продвижения бизнеса на маркетплейсах». Он проходил в онлайн формате.

В первый день спикер Ксения Ермолова – владелец агентства MK_DRIVE, аналитик и эксперт по электронной торговле, основатель швейного производства ERMOLLI – рассказала об основах аналитики товара, как измерить емкость выбранной ниши, учесть сезонность и динамику спроса. Как правильно рассчитать юнит-экономику вашего товара. Во второй день тренинга спикер Екатерина Пиксина – аналитик и эксперт по электронной торговле, менеджер по работе с брендами – познакомила слушателей с эффективным внутренним маркетингом внутри маркетплейса, разобрала стратегии запуска продающей рекламы.
Для тех, кто не смог присутствовать на обучении, можно посмотреть  запись тренинга на сайте мойбизнес 48.рф:

https://xn--48-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/news/zapis-onlayn-treninga-marketing-dlya-prodvizheniya-biznesa-na-marketpleysakh/

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках реализации национального проекта «Малое и средне предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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