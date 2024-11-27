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Культура

Необычный поезд для любителей литературы

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На елецком железнодорожном вокзале прошла презентация нового проекта экскурсионного поезда Елец — Лев Толстой — Елец.
Этот туристический план приурочен к 200-летию со дня рождения Л. Н. Толстого (отметим в 2028 году) и орпробован благодаря совместным усилиям администрации Липецкой области, Ельца, мемориального музея памяти Л. Н. Толстого «Астапово» и акционерного общества «Пригородная пассажирская компания «Черноземье».

Первые пассажиры литературного поезда.


Перед тестовым испытанием необычного турпродукта с приветственными словами к участникам акции обратились и. о. главы Ельца М. В. Селянина и первый заместитель генерального директора АО «Пригородная пассажирская компания «Черноземье» С. Н. Панков. Ораторы отметили, что, возможно, это начало крупного туристическо-просветительского проекта, который планирует объединить несколько городов и других населенных пунктов ближайших областей.
Первых пассажиров, которыми стали ученики гимназии № 97, встречали герои известнейших романов Л. Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина». Разыграв сцены из произведений классика, они проводили юных любителей литературы в путь, на станцию Лев Толстой, где русский писатель провел последние семь дней своей жизни. Сейчас там располагается музейный комплекс.
Вагон, в котором находились школьники, оборудован аудиогидом, чтобы во время поездки ребята смогли ознакомиться с историей жизни и творчества Льва Николаевича. Кстати сказать, первые пассажиры пилотного поезда оказались в полном восторге от поездки и самой идеи подобных туристических ж/д маршрутов. Ну а станет ли он постоянным, покажет время.

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