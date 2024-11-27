Иван Мешков — шагнувший в бессмертие

Роман ДЕМИН



В следующем году наша страна отметит 80-летие Великой Победы, и редакция «Красного знамени» начинает публикацию серии материалов о ельчанах — Героях Советского Союза. Один из них погиб ровно 80 лет назад, в ноябре 1944 года, чуть не дожив до своего 21-летия. Впрочем, обо всем по порядку.



Сержант



Иван Георгиевич Мешков родился в Ельце 25 ноября 1923 года в семье рабочего-железнодорожника, в доме, стоявшем в районе пересечения улиц Землянской (ныне ул. Мешкова) и Пожарной. Увы, до наших дней здание не уцелело. Говорят, мальчишкой, а потом и в старших классах Иван неплохо играл в футбол.

В 1941 году он окончил школу (сегодня это гимназия № 97), и кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба 17-летнего парня, кабы не грянула Великая Отечественная война.

В грозном 42-м юношу призвали в Красную армию и направили в артиллерийское училище на курсы младшего комсостава. А с марта 1943 года командир орудийного расчета старший сержант И. Г. Мешков уже воевал на Центральном, а затем на 1-м, 2-м и 3-м Украинских фронтах.

Вместе с расчетом своей 76-миллимитровй пушки Иван принял участие в жесточайшей битве на Орловско-Курской дуге. Его бойцы не допустили прорыва немецких танков через наши позиции у деревни Семеновки Покровского района Орловской области, где части Красной армии потеряли свыше половины бойцов и командиров. Здесь 6 июля 1943 года сержант Иван Мешков и его подчиненные подбили танк, два автомобиля с гитлеровской пехотой, отразили несколько лобовых атак фашистов. А на следующий день, как свидетельствуют наградные документы, артрасчет ельчанина уничтожил еще десяток повозок с боеприпасами и 5 пулеметных точек фашистов. В общем, на его участке напиравший враг не прошел! За те упорные бои 19-летнего Ивана Мешкова наградили орденом Красной Звезды.



Лейтенант



Толкового и бесстрашного командира орудия заметили в полку. Его откомандировали на ускоренные курсы командного состава. После их окончания лейтенант И. Г. Мешков участвовал в Киевской наступательной операции (ноябрь 1943 года). Был комсоргом батальона 109-го стрелкового полка (74-я стрелковая дивизия 57-й армии 3-го Украинского фронта).

Иван по-прежнему воевал бесстрашно. Даже попав в окружение, не терял силы духа и поддерживал мужество в сердцах своих подчиненных. Умел парой слов воодушевить бойцов и потому порой выходил с ними из самых трудных ситуаций.

Так, во время освобождения Киева части 74-й стрелковой дивизии попали в окружение фашистов и какое-то время сражались в кольце вражеских войск. Иван Георгиевич со своими боевыми товарищами прикрывал фланг ударной группировки Красной армии изнутри этого кольца. Мешков действовал так отчаянно смело и при этом тактически грамотно, что стал непререкаемым авторитетом для солдат своего батальона, сражаясь вместе с ними в передних рядах.



Лидер



Летом 1944 года наши воинские части с тяжелыми боями освобождали от фашистов Румынию. Во время ожесточенных схваток с гитлеровцами И. Г. Мешкову не раз приходилось проявлять лидерские качества и в силу обстоятельств брать командование ротой на себя. Так случилось и во время взятия и удержания стратегически важной высоты у небольшой румынской деревни Плеш.

Здесь со своими бойцами Иван Георгиевич отбил 6 упорных контратак фашистов, многократно превосходивших по численности его подразделение. Ярость сражения оказывалась такова, что дело доходило до рукопашных схваток. Иван бился насмерть, не отступая и не сдаваясь, воодушевляя стойкостью своих солдат. Когда красноармейцы победили и погнали врага дальше на запад, офицера И. Г. Мешкова наградили орденом Красного Знамени.

Осенью 1944 года Иван Георгиевич вместе с передовыми частями 57-й армии вышел к реке Дунай в районе югославского города Апатина (ныне Сербия). Водную преграду нужно было форсировать незамедлительно, чтобы не создавать препятствий на пути основных частей Красной армии.



Штурмовик



В ночь на 7 ноября 1944-го во главе штурмовой группы лейтенант И. Г. Мешков первым начал переправу через Дунай. Когда до вражеского берега оставалось совсем немного, фашисты заметили авангард красноармейцев. Начался настоящий ад! Наши бойцы переправлялись под ураганным огнем.

Несмотря на потери, Мешков и его воины с ходу ворвались в передовую траншею противника. Уничтожив фашистов и закрепившись на позиции, Иван вместе с товарищами героически отбивал ожесточенные контратаки гитлеровцев, пытавшихся сбросить небольшой отряд советских солдат в реку, чтобы не дать им закрепиться и прикрыть переправу основных сил Красной армии в этом месте.

Вскоре на помощь воинам Ивана Григорьевича прибыла еще рота бойцов, сумевших форсировать реку. Их командир погиб на глазах Мешкова. И тогда наш земляк в очередной раз взял командование на себя и лично поднял солдат в атаку.

Воодушевленные ельчанином красноармейцы пошли на врага и захватили следующую линию обороны гитлеровцев. Но во время этой жаркой и жестокой схватки офицер И. Г. Мешков погиб, совсем немного не дожив до своего 21-летия.



Герой



Смерь Ивана Григорьевича оказалась не напрасной. Его солдаты обеспечили прикрытие переправы через Дунай основным частям Красной армии, и наступление на фашистов продолжилось с новой силой. Последние шаги нашего земляка, двигавшегося впереди атакующей цепи советских воинов, стали шагами в бессмертие.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года лейтенант И. Г. Мешков был удостоен высокого звания Героя Советского Союза (посмертно).

Он также награжден орденом Ленина, а его тело с воинскими почестями захоронили недалеко от места его гибели, в местечке Мирковец (ныне Хорватия).

Сегодня имя Героя Советского Союза И. Г. Мешкова носят улицы Ельца и Липецка. А на здании гимназии № 97, где учился Иван, есть мемориальная доска. Кроме того, на площади Победы в Ельце установлен барельеф отважного ельчанина. Память о нем земляки будут хранить вечно!