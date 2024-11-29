Яблоневый сад готов к зиме

Уникальный яблоневый сад в Петровском парке Ельца силами участников проектов Межрегионального общественного благотворительного фонда «Качество жизни» при поддержке городского центра социальной защиты населения подготовлен к зиме.

Серебряные волонтеры сажают яблони.

Яблоневый сад был посажен в 2022 году в рамках благотворительной программы «Адреса добра» фонда «Качество жизни», включающей городские мероприятия социально-культурной и экологической направленности для пожилых людей, ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, жителей Ельца и Елецкого района при содействии ОБУ «ЦСЗН по г. Ельцу».

Всего 80 редких сортов яблонь выбраны для сада, чтобы сохранить природное разнообразие видов, поддержать отечественное растениеводство, а также в целях создания приятной зоны отдыха для ельчан. В будущем плоды станут доступны жителям города безвозмездно. Волонтеры, участвовавшие в посадке, получили саженцы редких яблонь в подарок.

В прошлом году здесь высадили цветущие многолетники и декоративные кустарники, чтобы они радовали ельчан своими красками с ранней весны до поздней осени. Ирисы, кустарниковые астры, седумы, спиреи — всего более 1000 растений и кустарников расположены как вокруг яблонь, так и отдельными группами.

Сотрудники фонда и городские энтузиасты — серебряные волонтеры центра социальной защиты населения в течение всего периода вегетации проводили комплексное обслуживание сада, защищали его от вредителей и болезней, удаляли сорняки, окапывали стволы, обрезали и поливали деревья, добавляли свежий грунт.

Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» реализует социальные проекты в Ельце при поддержке администрации города, центра социальной защиты населения по г. Ельцу. Эта работа будет продолжена в следующем году.