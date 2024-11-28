Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Липецкой области отремонтировали 38 дорог и 3 моста, в том числе и в Ельце.

Так например, в Ельце в рамках нацпроекта, провели ремонт улиц 9-го Декабря, Островского, Комсомольская. На первой помимо обновления асфальтобетонного покрытия, заменили линии и опоры наружного освещения. На Комсомольской привели в порядок покрытие проезжей части и тротуаров. На Островского вместо старого покрытия появились два слоя нового.

Но самым капиталоемким объектом, связанным с нацпроектом «Безопасные качественные дороги» стал 315-метровый Аргамаченский мост через реку Ельчик, реконструкция которого почти завершена в этом году.

Всего же в Липецкой области этом году по национальному проекту привели в порядок 38 участков улично-дорожной сети Липецка, Ельца и Грязей общей протяженностью 37 км. Работы завершены на всех объектах. А еще до конца года примут в эксплуатацию 3 моста – по одному в Липецке, Ельце и Грязях.

В следующем году в Липецкой области планируется сделать ремонт еще 22 км городских улиц и четырех мостовых сооружений. Контракты на масштабные работы уже заключены.