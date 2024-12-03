Секретарь Липецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Артамонов провёл приём граждан в Штабе общественной поддержки «ЕР». Двое из обратившихся – пенсионерки. Их волнует судьба отделений общей врачебной практики. Одно находится на 19-м микрорайоне на улице Московской, 141 и обслуживает 4400 человек. Учреждение нуждается в ремонте. Второе отделение расположено в поселке 10 Шахта, к нему было прикреплено 1200 человек. Офис закрыли после признания здания аварийным. Теперь за медпомощью приходится ездить в поликлинику №4. Женщины сообщили, что расположение ООВП очень удобное для граждан старшего возраста и маломобильных.

Игорь Артамонов обещал лично выехать на место и оценить ситуацию. Вариантов решения проблемы несколько. Можно вложить средства в ремонт и строительство, а можно найти более выгодный и удобный способ. Например, использовать мобильный офис или предусмотреть льготу на использование соцтакси, чтобы добираться до места оказания медицинской помощи. «Это вопрос на стыке социальной поддержки и здравоохранения. Подумаем, как лучше его решить, чтобы обеспечить медицинское сопровождение людей, особенно пожилых, и чтобы все остались довольны», – прокомментировал Игорь Артамонов.

В ходе приёма был принят участник специальной военной операции, который недавно завершил службу. Он хотел узнать, сможет ли он воспользоваться льготами, предусмотренными для участников боевых действий и членов их семей.

Согласно законодательству, все льготы, которые полагаются участникам СВО и членам их семей, сохраняются и после завершения службы.

Еще один вопрос касался семей, которые хотят завести ребенка с помощью экстракорпорального оплодотворения. Сама процедура ЭКО проводится в рамках ОМС. Однако подготовительный этап в перечень услуг ОМС не входит. В рамках стратегии повышения демографии и рождаемости этому направлению будет уделено особое внимание. «Это прекрасно, что семьи хотят завести детей. Если для этого требуется принятие дополнительных мер поддержки, обязательно их рассмотрим», – подчеркнул Игорь Георгиевич.

Сегодня по всей стране проводится единый день приёмов высших должностных лиц регионов. Он организован в рамках Декады приёмов граждан, которая продлится до 10 декабря. Декада приурочена к 23-летию со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия».