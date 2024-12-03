«Урок цифры» пройдет в школах Липецкой области со 2 по 22 декабря. Материалы по теме «Код города: технологии в движении» подготовила компания «Яндекс». На примере сервиса такси ученики узнают, как искусственный интеллект, машинное обучение и другие современные технологии помогают быстро и комфортно перемещаться по городу и даже находить попутчиков. Также они познакомятся с теорией графов, нужной для оптимизации маршрутов, и алгоритмами поиска кратчайшего пути.

Учащимся 10-11 классов расскажут о профессиях backend- и frontend-разработчиков, инженеров данных, SRE-специалистов (Site Reliability Engineer, инженер по доступности). Не обойдут вниманием и тему цифровой безопасности и защиты от угроз в Сети на примере фишинга. Материалы проекта доступны на сайте урокцифры.рф и разделены на три уровня сложности: младшие, средние и старшие классы. Освоить тему можно в школе и дома, ещё и получить сертификат.

Для педагогов «Яндекс» создал методические материалы, которые помогут провести урок, рассказать о принципах работы современных городских сервисов и технологиях, моделях и алгоритмах, лежащих в их основе.

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерством просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

«IT-технологии становятся всё более интегрированными в нашу жизнь. Навыки работы с нейросетями обязательны не только для школьников и студентов, но и для специалистов различных сфер. Это позволяет им эффективно решать рабочие задачи с помощью современных технологий и быть более конкурентоспособными на рынке труда», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.