Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, — особая дата для 107 тысяч жителей Липецкой области, имеющих инвалидность. Среди них — 4,7 тыс. детей. Социальными услугами на дому пользуются около шести тысяч инвалидов. В стационарных учреждениях соцобслуживания проживают более двух тысяч человек с инвалидностью, в том числе 50 детей-инвалидов.

«Государственная помощь, различные меры поддержки являются важнейшими задачами социальной политики для региональных властей, – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе».

В регионе действует комплекс мер поддержки людей с инвалидностью. Они направлены как на материальную помощь, так и на создание доступной среды, социализацию людей с инвалидностью. Одно из направлений работы по социализации людей с инвалидностью – содействие в трудоустройстве. В этом году в службу занятости региона обратились 423 человека с инвалидностью, 60% из них были трудоустроены. Уровень трудоустройства выше, чем в прошлом году, когда он в том же периоде составил 51%.

Для стимулирования работодателей к трудоустройству людей с инвалидностью используются различные механизмы. Например, субсидии из федерального и областного бюджетов. Работодателям, принимающим на работу граждан из числа инвалидов, компенсируются затраты на заработную плату инвалидов, а если инвалид – выпускник профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, компенсация распространяется и на расходы по оплате труда наставника. Дополнительная защита трудовых прав людей с инвалидностью – квотирование рабочих мест. Сейчас квота составляет порядка 3,8 тыс. рабочих мест, на этих местах работает более трёх тысяч инвалидов.

Второе направление – комплексная реабилитация инвалидов. В этом году 14 социально ориентированным некоммерческим организациям региона выделили 24,6 млн. рублей на проведение мероприятий в этой сфере. Это 14 проектов по социокультурной адаптации инвалидов, обеспечению их техническими средствами реабилитации, вовлечению их в волонтерскую деятельность. Участниками проектов стали более 2400 инвалидов, это существенно больше, чем год назад. Большой отклик от проживающих в учреждениях получил проект «Шаг навстречу». В его рамках студенты учебных заведений региона регулярно посещают постояльцев домов престарелых, общаются с ними, организуют досуг.

Одна из лучших практик реабилитации – сопровождаемое проживание. На базе «тренировочных квартир» людей с ментальными заболеваниями готовят к самостоятельной жизни, обучают бытовым навыкам. Сейчас в собственных квартирах или домах под наблюдением социальных работников живут 137 инвалидов. В начале 2025 года планируется открыть Центр сопровождаемого проживания, в котором будут самостоятельно проживать семь инвалидов из стационарных организаций социального обслуживания.

Реабилитация людей с инвалидностью включает в себя разные стороны восстановления. В филиале «Сосновый бор» областного центра реабилитации инвалидам предоставляется комплексная реабилитация. Она включает социальную и профессиональную реабилитацию, адаптивную физкультуру и восстановительное лечение. В рамках социально-бытовой адаптации и социально-средовой реабилитации инструкторы по труду обучают людей с инвалидностью навыкам самообслуживания, ухода за собой, передвижения и перемещения, ориентируют в подборе технических средств реабилитации и пользовании ими, дают рекомендации по адаптации жилья к потребностям инвалида с учетом ограничения его жизнедеятельности, разрабатывают комплексы упражнений для развития мелкой моторики рук.

Для отработки и восстановления утраченных навыков по самообслуживанию и организации быта в центре «Сосновый бор» создан модуль тренировочной квартиры. У специалистов имеется разнообразный диагностический и дидактический инструментарий, методические пособия для занятий эрготерапией, панели-бизиборды, тренажеры-лабиринты, стол для механотерапии.

Профессиональная реабилитация – одно из главных направлений деятельности центра «Сосновый бор». Здесь инвалиды могут получить профобучение по таким профессиям, как: обувщик, фотограф, мастер маникюра, портной,IT-специалист, парикмахер, водитель категории «В», рабочий зеленого строительства. В этом году были введены три новые профессии – кухонный рабочий, штукатур-маляр, специалист по клинингу. В 2025 году планируется реабилитацию для инвалидов в Сосновом бору сделать бесплатной.

Ещё одно направление помощи людям с инвалидностью – создание отделений комплексной реабилитации в территориальных центрах социальной защиты населения. Они действуют в Липецке, Ельце, Добринке, Грязях, Лебедяни, Задонске и Чаплыгине. С начала года курс реабилитации в них прошли в общей сложности 677 человек с инвалидностью, в том числе 273 детей, а реабилитацию на дому – 88 детей-инвалидов. Наиболее востребованы реабилитационные услуги среди семей с детьми с расстройствами аутистического спектра.

Инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляются меры поддержки, предусмотренные федеральным законодательством, в том числе 50% компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов, со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, предусмотрена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг при условии, что расходы на эти цели составляют 10 процентов в совокупном доходе семьи. Такжепредусмотрено право детей-инвалидов на предоставление бесплатной путевки для отдыха и оздоровления в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях Липецкой области, в т.ч. реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» – в сопровождении родителя (законного представителя).

Люди с ограниченными возможностями здоровья I группы и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и участники боевых действий могут рассчитывать на помощь государства в газификации своего жилья.

Максимальная сумма государственной поддержки составляет 130 000 рублей и предназначена для покрытия расходов на строительно-монтажные работы по установке системы газопотребления в пределах земельного участка, включая приобретение газового оборудования.

Областным законодательством для инвалидов предусмотрены – льготный проезд, предоставление технических средств реабилитации во временное пользование. Обо всех мерах поддержки людей с инвалидностью можно узнать в Ресурсном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья по номеру +7 (4742) 26-11-10.