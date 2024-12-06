Про помехи коммунальным службам

Участились случаи, когда машина для вывоза отходов просто не может подъехать к бакам из-за вставших вплотную машин, так как неправильно припаркованный автомобиль блокирует подъезд к месту сбора мусора. В результате срывается график вывоза отходов, мусор скапливается на контейнерных площадках, региональный оператор не может качественно оказывать услугу по вывозу ТКО с мест их накопления.

Создание помех коммунальным службам при осуществлении механизированной уборки территории или при вывозе бытовых отходов из мест, предназначенных для их накопления, является административным правонарушением, предусмотренным ст.5.11 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях.

Если подъезду мусоровоза к контейнерной площадке препятствуют припаркованные в неположенном месте машины, перевозчиком регионального оператора ООО «ТЭКО-Сервис» составляется акт невозможности оказания услуги по вывозу ТКО. Информация доводится до административной комиссии городского округа город Елец, после установления собственника автотранспортного средства составляется протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.5.11 КоАП Липецкой области, в результате виновное лицо привлекается к административной ответственности.

За последние месяцы рассмотрено около 30 материалов. Виновные лица решением административной комиссии привлечены к административной ответственности.

КоАП Липецкой области за данный вид правонарушения предусматривает административное наказание в виде штрафа – на граждан до трех тысяч рублей; на должностных лиц – до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – до пятидесяти тысяч рублей.

Сейчас, в зимнее время года, этот вопрос особенно актуален, так как неправильно припаркованный автомобиль может препятствовать механизированной уборке улиц города. Уважаемые владельцы автотранспортных средств, просим вас с уважением относиться к работе коммунальных служб, не оставляйте свои автомашины в неположенных местах, чтобы не становиться помехой для своевременного и качественного оказания услуги по вывозу ТКО и механизированной уборки улиц города.

Главный специалист-эксперт административной комиссии городского округа город Елец Хованских О.Н.