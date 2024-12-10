Липецкая область уверенно удерживает лидирующие позиции на всероссийской арене, демонстрируя высокие результаты в области финансовой грамотности. Руководитель Регионального центра финансовой грамотности (РЦФГ) Светлана Соломыкина в интервью Ассоциации развития финансовой грамотности «Точка Роста» рассказала о главных успехах региона.

Высоких результатов удалось достичь благодаря деятельности РЦФГ по организации образовательных мероприятий. Проведено больше 4000 мероприятий, в которых приняли участие 250 тыс. человек – от детей до пенсионеров. Ключевыми факторами стали активное взаимодействие с ответственными в муниципалитетах, членами межведомственной комиссии и образовательными учреждениями. Особую роль сыграли информационные кампании в социальных сетях.

В списке основных достижений – участие во Всероссийском конкурсе профмастерства по финансовой грамотности, по итогам которого у региона 11 финалистов и один победитель. Участие во Всероссийской олимпиаде «Финатлон для старшеклассников» приняли 115 липчан, двое из которых стали победителями и трое – призёрами. Олимпиада «Финансовая безопасность» прошла для 16,5 тыс. участников, трое из Липецкой области вышли в финал Международной олимпиады.

В рамках межрегионального форума по финансовой грамотности собрались 200 участников из 12 субъектов Российской Федерации. В рамках форума было проведено 47 мероприятий, в которых приняли участие более 4500 человек. Две инициативы из Липецкой области были включены в федеральный реестр лучших региональных практик.

Форум «Карьера. Финансы. Молодёжь» собрал 900 участников из 15 образовательных учреждений. В рамках проекта «Бизнес-вояж» объединились 50 участников. А конкурс плакатов «Искусство в финансах» привлёк внимание 555 детей со всей области.

Кроме того, подготовлено 480 специалистов, из которых 300 обучены по программам Федерального реестра (Институт развития образования Липецкой области) и 180 – по программам РАНХиГС. Региональный центр финансовой грамотности активно укрепляет сотрудничество с местными организациями и волонтёрами, расширяя охват своей аудитории. Среди партнеров: управление финансов и экономического развития Липецкой области, реготделение Банка России, ПАО «Сбербанк», Социальный фонд России и другие ключевые структуры.

«Липецкая область заслуженно лидирует по результатам Всероссийского финзачёта, подтверждая высокий уровень финансовой грамотности и просвещения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.