В больнице скорой медицинской помощи №1 в Липецке — новый врач. София Богданова работает в неврологическом отделении для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.

София Богданова — уроженка Липецка, из семьи, где все члены связаны с медициной. Она училась в специализированном медицинском классе школы №51, а затем углублённо изучала профильные предметы на лекциях в Рязанском государственном медицинском университете имени И. Павлова. В 2016 году она поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. Сеченова по целевому направлению.

После окончания ординатуры по специальности «неврология» в Институте последипломного образования Сеченовского университета на базе Московского клинического научного центра имени А. Логинова София начала работать в БСМП №1 Липецка в августе 2024 года.

«У нас есть разные программы привлечения докторов дефицитных для региона специальностей. Целевые направления также помогают решить эту задачу, обеспечивая молодым специалистам поддержку на этапе поступления в вуз и способствуя развитию качества предоставления медицинской помощи непосредственно там, где это необходимо больше всего», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.