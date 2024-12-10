Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов почтил память воинов и погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей, возложив цветы к памятнику Неизвестному солдату у Вечного огня в Ельце. Сегодня отмечается 83-летие Елецкой наступательной операции и освобождения города от фашистских захватчиков.

«Это знаменательная дата для всех жителей Липецкой области. Девятого декабря 1941 года после ожесточенных боев Красная Армия освободила Елец. Это был переломный момент битвы за Москву, первая победа. Освобождение Ельца стало возможным благодаря героизму наших солдат, помощи и поддержке местного населения. Мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за свободу, гордимся Ельцом и его историей», – сказал Игорь Артамонов.

Контрнаступление советских войск началось 6 декабря 1941 года. Елец освобождала 148-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник Ф. М. Черокманов. 7 декабря она освободила восточную окраину города, поселок Ольшанец, кожевенный завод и Аргамаченскую слободу. 8 декабря шли ожесточенные бои в центре Ельца, освобождая квартал за кварталом. По свидетельству участников боев, Елец был окутан густыми облаками дыма, сотрясался от взрывов. 9 декабря город был полностью освобожден. А к 16 декабря от фашистов освободили 400 населённых пунктов.

За десятидневный период противник потерял 16 тысяч солдат и офицеров. Было захвачено 250 пулемётов, более 700 автомобилей, 150 артиллерийских орудий и другая техника.

Защитники города не только ликвидировали елецкий выступ, но и нанесли серьёзный урон 2-й полевой армии вермахта. Они отвлекли на себя часть 2-й танковой армии Гудериана, тем самым оказав значительную поддержку войскам левого крыла Западного фронта, которые вели наступление под Москвой.

В ходе операции было освобождено более 8 тысяч квадратных километров территории, 400 населённых пунктов, включая Елец.