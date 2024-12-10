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Липецкая область в числе первых 20 регионов страны представила стратегию развития креативной экономики до 2030 года на федеральной презентации в Москве. В обсуждении участвовали представители Агентства стратегических инициатив (АСИ), Минэкономразвития, Российского экспортного центра, ВЭБ.РФ, профильных ведомств, депутаты Госдумы, эксперты индустрии.

Стратегию развития креативной экономики в Липецкой области представили начальник регионального управления экономического развития Кирилл Дождиков и руководитель экспертной группы Сергей Авилов. Они отметили, что приоритетными для региона креативными индустриями являются ИТ, архитектура и урбанистика, мода и дизайн, НХП и ремесла. Выбор этих направлений обусловлен их потенциалом для создания новых рабочих мест, привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности региона.

Как пояснили в областном управлении экономического развития, в Липецкой области в отрасли креативных индустрий работает немного более 4% или 1,6 тыс. предпринимателей из числа МСП. Вклад креативных индустрий в экономику региона составляет 1,5%, выручка 11,7 млрд руб., в отрасли занято около 5 тыс. человек. 

«На территории региона открыт Центр развития креативных индустрий, сформирована и утверждена экспертная группа. Вместе со специалистами Центра она разрабатывают долгосрочную стратегию по развитию творческого бизнеса в регионе, которая включает разнообразные меры поддержки», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В Липецкой области для предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий, предусмотрены различные меры поддержки. Среди них — гранты и субсидии от региона, льготные займы, налоговые льготы. Также оказывается помощь в продвижении продукции на маркетплейсах и на экспорт, в разработке и регистрации бренда, в сертификации.

В планах — развитие системы подготовки кадров, создание бренда для продвижения местных дизайнеров и их продукции, открытие мультибрендовых пространств в крупных торговых центрах с льготной арендой. Также планируется проведение конкурсов для молодых архитекторов и дизайнеров с целью разработки инновационных проектов, развитие инфраструктуры для ИТ-стартапов и реализация проекта «Школа ИТ-заказчика в медицине» совместно со Школой 21. Кроме того, планируется создание центров ремесел для передачи навыков молодому поколению, популяризация якорных промыслов на федеральном уровне.

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