Насколько рынок труда Липецкой области доступен людям с инвалидностью?

Липецкая область, 12 декабря 2024 год. Аналитики hh.ru подвели итоги 11 месяцев на рынке труда Липецкой области и выяснили, что с начала этого года местные работодатели разместили более 1,7 тыс. вакансий, доступных соискателям с инвалидностью по условиям и требованиям, которые готовы обеспечить компании.

По сравнению с прошлым годом работодатели Липецкой области стали на 18% чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. Регионами-лидерами по числу инклюзивных вакансий на данный момент являются Москва (более 43 тыс. вакансий), Петербург (почти 20 тыс.), Московская обл. (17,3 тыс.), Свердловская обл. (12,6 тыс.) и Краснодарский край (10,7 тыс.).

В регионах ЦФО размещено более 90,7 тыс. вакансий c пометкой «доступно соискателям с инвалидностью», что на 43% больше, чем в 2023. Липецкая область на 11 месте по доле инклюзивных вакансий среди указанных ниже регионов ЦФО:

Место Регион Доля вакансий, 2024 год

1 Москва 48%

2 Московская область 19%

3 Воронежская область 5%

4 Ярославская область 3%

5 Тульская область 3%

6 Владимирская область 3%

7 Белгородская область 2%

8 Рязанская область 2%

9 Калужская область 2%

10 Тверская область 2%

11 Липецкая область 2%

12 Ивановская область 2%

13 Курская область 1%

14 Брянская область 1%

15 Тамбовская область 1%

16 Смоленская область 1%

17 Орловская область 1%

18 Костромская область 1%

С точки зрения доступности внутри рынка труда Липецкой области наиболее открытыми (как по числу вакансий, так и по числу приглашений на работу) оказалась сфера продаж, на втором месте – транспортная сфера. Также работодатели Липецкой области активно приглашают на работу домашний, обслуживающий, рабочий персонал, а также ИТ-специалистов.

Топ-3 высокооплачиваемых вакансий, доступных для людей с инвалидностью, Липецкая область:

• Водитель на автомобиль компании, https://spb.hh.ru/vacancy/110588763, от 140 тыс. рублей на руки

• Проектировщик КМД Tekla, https://spb.hh.ru/vacancy/111533911, до 250 тыс. рублей на руки

• Руководитель отдела качества с релокацией в Астраханскую область, https://spb.hh.ru/vacancy/112263944, до 200 тыс. рублей до вычета налогов

Судя по доле вакансий в стране и регионе, в частности, проще всего устроиться на работу соискателю с инвалидностью сейчас в качестве курьера легких посылок – 20% предложений о работе, доступных соискателям с ОВЗ. Год к году число курьерских инклюзивных вакансий выросло в России на 39%. Аналитика показывает, что чаще всего такие вакансии размещают e-commerce площадки, относящиеся к ИТ-сфере.

Также достаточно активно российские работодатели предлагают людям с инвалидностью работу в качестве водителя. Кстати, именно по профессии водителя за год число рабочих мест, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, выросло сильнее всего: в 5 раз. На третьем месте по доступности оказалась профессия менеджера по продажам – 10% вакансий, на четвертом месте – операторы колл-центра, на пятом – профессия продавца и кассира.

По сравнению с прошлым годом стали более инклюзивными, выросли по количеству доступных мест и, как следствие, попали в рейтинг самых доступных в стране, профессия бухгалтера (число вакансий, доступных людям с ОВЗ выросло на 60%), упаковщика (+51%), секретаря (+50%), инженера-конструктора (+29%) и маркетолога (+20%).