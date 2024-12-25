В 2024 году в Липецкой области для предпринимателей, работающих в сфере лёгкой промышленности, станет доступна новая форма поддержки — грант на развитие местных брендов.

В рамках этой программы производители кружевных изделий «Елецкие кружева» и «Кружевной край» из Ельца, а также компания «Автотекстиль» из Липецка, специализирующаяся на производстве автомобильных ковров, получат по 1 миллиону рублей.

Эти средства предприниматели могут использовать для различных целей:

приобретение и аренда помещений;

ремонт в них;

покупка оборудования и мебели;

подключение к коммунальным сетям;

участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории России.

Липецкая область проявляет активную позицию в развитии малого бизнеса в сфере легкой промышленности. После ухода зарубежных брендов с российского рынка товары крупных и известных производителей начали замещаться отечественными. «В регионе реализуется программа поддержки и продвижения местных брендов на 2024 – 2026 годы, задачами которой является формирование спроса, помощь в сокращении затрат на продвижение, формирование новых каналов сбыта, повышение конкурентоспособности товаров на внутреннем и внешнем рынках», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.