В ходе практики на заводе «ЧСЗ-Липецк», который находится на территории Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк», студенты Липецкого казачьего института технологий и управления получили предложение о трудоустройстве. В настоящее время они работают в должности слесарей.

Также в состав команды компании-производителя изделий из стекла вошёл студент Данковского агропромышленного техникума.

За год практику на «ЧСЗ-Липецк» прошли больше 50 студентов. В их числе – ребята из Воронежского института высоких технологий. На заводе они получали оплату, горячее питание, жильё также предоставляется за счёт компании.

«Отличный пример, когда предприятие самостоятельно готовит кадры под себя. Многие компании в нашем регионе уже успешно применяют эту практику, сотрудничая с образовательными учреждениями и Центром молодёжной карьеры», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.