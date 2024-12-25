В рамках национального проекта «Производительность труда» компания «Куриное царство» успешно внедрила принципы бережливого производства.

В результате оптимизации логистических процессов время подготовки птичников сократилось почти на девять часов. Это позволило ускорить производственный цикл и улучшить условия труда сотрудников.

Кроме того, компания смогла снизить запасы полуфабрикатов на 10% и увеличить выработку на 14,7%.

«Куриное царство» специализируется на производстве и переработке куриного мяса, выращивании кур для получения яиц. У компании — полный производственный цикл: от разведения птицы до реализации готовой продукции. «С 2019 года почти 100 предприятий региона увеличили производительность благодаря нацпроекту. Этого удалось добиться за счёт пересмотра стандартов и совершенствования процессов – от перехода на электронный документооборот до улучшения логистики в цехах. Больше четырёх тысяч человек прошли переквалификацию и получили возможность продвигаться по карьерной лестнице», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.