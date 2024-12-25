Сахара в объеме 765,6 тысячи тонн уже произвели в Липецкой области из свёклы нового урожая. На сегодняшний день четыре из шести сахарных завод завершили переработку сладкого корнеплода. Выработка сахара продолжается на заводах в Грязинском и Лебедянском районах. С начала сезона переработано 4,8 млн тонн свёклы нового урожая. Она поступала на заводы не только с липецких полей, но и из других регионов. Кроме сахара получено 244,8 тысячи тонн свекловичного жома. Оба этих продукта востребованы на зарубежных рынках.

По состоянию на 15 декабря текущего года, за рубеж было отправлено 100,9 тысячи тонн сахара. Это на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

География поставок сахара включает различные страны, но основной акцент делается на азиатский рынок.

Крупнейшим импортёром сахара из Липецкой области является Таджикистан. Эта страна уже закупила 24,6 тысячи тонн сахара.

Также в тройку лидеров по импорту сахара входят Марокко и Китай.

Увеличивая объёмы производства, липецкие аграрии выполняют поручение Президента об увеличении экспорта продукции агропромышленного комплекса.

Как уточнили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, в 2024 году с учетом остатка прошлого сезона и сахара, выработанного из свеклы урожая 2023-2024, наши заводы произведут порядка 880 тысяч тонн сахара. «Липецкая область занимает второе место в стране по производству сахара. Регион вырабатывает его значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.