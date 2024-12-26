80 лет спортивных успехов



Восемьдесят лет назад спортивная школа № 1 открыла свои двери для мальчишек и девчонок, увлекающихся спортом, подарив Ельцу несколько поколений чемпионов.

Это произошло 29 декабря 1944 года по распоряжению Совета депутатов трудящихся Орловской области. К тому времени территория нашей страны была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Не дожидаясь полного окончания войны, местные органы власти озаботились решением проблемы воспитания подрастающего поколения.

Тренеры и работники спортивной школы № 1.



Основными направлениями в первый год работы стали легкая атлетика и спортивная гимнастика, в эти секции записались 190 юных ельчан. Сегодня в учреждении работают отделения баскетбола, волейбола, бокса, киокусинкай, плавания, настольного тенниса и шахмат. История спортшколы создавалась не одним поколением директоров. Это Н. Асипов, В. П. Попов, Г. Т. Неделин, А. Ф. Лаврищев, В. Н. Коровочкин, В. Ю. Жулин, С. Д. Свинцов, А. В. Петров, С. С. Алиев, последние девять лет спортшколу возглавляет В. Д. Трубицын.

Сегодня здесь занимаются более 800 юных любителей спорта, имея отличные условия для тренировок, с новым инвентарем и отремонтированными залами, ученики спортивного заведения ежегодно выигрывают региональные, всероссийские и международные соревнования. За все время здесь воспитаны десятки мастеров спорта и победителей самых престижных состязаний. Кстати сказать, ежемесячно заведение организует соревнования на базе елецких спорткомплексов и залов по летним и зимним дисциплинам, поучаствовать в них приезжают спортсмены со всего региона и из соседних областей.