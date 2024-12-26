Проводим високосный год и встретим новый!

В канун Нового года мы задали ельчанам вопросы:Чем запомнился вам 2024 год? 2. Что ждете от наступающего Нового года?

Вот как на него ответили:

Евгений Вячеславович БОРОВСКИХ,

глава городского округа город Елец:

Уходящий год запомнился реализацией нескольких важных и масштабных проектов. Благодаря федеральным и региональным программам развития, при поддержке правительства региона и лично губернатора Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова удалось модернизировать сферу здравоохранения, образования, спорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Напомню, в уходящем году мы завершили реконструкцию аргамаченского моста, капитально отремонтировали один из корпусов школы № 8 (бывшая СШ № 22), несколько городских магистралей, благоустроили десятки общественных пространств и дворовых территорий, завершаем строительство крупнейшего в регионе физкультурно-оздоровительного комплекса им. Александра Петрова, возвели и отделываем молодежный центр на месте бывшего кинотеатра «Луч».

Безусловно, запомнилось и то, что нынешней осенью депутаты горсовета переизбрали меня главой Ельца. Это честь и одновременно большая ответственность. Приложу все силы, чтобы сделать наш любимый город еще более комфортным и красивым как для его жителей, так и гостей, поток которых с каждым годом растет. Туристов влекут в Елец замечательные архитектурные памятники и достопримечательности. Для их сохранения также прикладываем немало сил. Например, победили в первом федеральном конкурсе проектов по обустройству исторических центров городов, что позволило подсветить обновленные фасады старинных зданий, приобрести новые арт-объекты. Праздничная иллюминация превратила площадь Ленина и улицу Мира, а также соседние скверы в желанные места для ельчан и туристов, особенно в пору новогодних каникул. В наступающем году обязательно продолжим работу по сохранению объектов культурного наследия. Уверен, это задача для всего нашего общества. Кроме того, возьмемся за обустройство современной набережной Быстрой Сосны в рамках федерального проекта, что позволит нашему городу стать еще краше и комфортнее.

По-прежнему в приоритете останется помощь участникам СВО, содействие их семьям. Ельчане собрали и отправили за ленточку сотни тонн различных гуманитарных грузов, а также необходимое снаряжение и оборудование для российских бойцов. В ответ наши солдаты благодарят жителей города воинской славы за то, что явно ощущают их поддержку, чувствуют, что воюют не одни, что вместе с ними большая и сплоченная страна, сломавшая хребет фашизму в годы Великой Отечественной войны 80 лет назад. Готовясь отметить святой праздник Великой Победы в Год защитника Отечества, верю, что и наша долгожданная победа на полях СВО тоже не за горами!

Совместно с ельчанами мы немало сделали для нашего города, Елец хорошеет и развивается. Однако впереди ждут новые, непростые вызовы и задачи в самых разных сферах жизни. Уверен, вместе мы найдем правильные решения для каждой из них.

Виктор Николаевич НИКОНОВ,

председатель городского Совета депутатов

городского округа город Елец: