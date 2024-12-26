Проводим високосный год и встретим новый!
В канун Нового года мы задали ельчанам вопросы:Чем запомнился вам 2024 год? 2. Что ждете от наступающего Нового года?
Вот как на него ответили:
Евгений Вячеславович БОРОВСКИХ,
глава городского округа город Елец:
- Уходящий год запомнился реализацией нескольких важных и масштабных проектов. Благодаря федеральным и региональным программам развития, при поддержке правительства региона и лично губернатора Липецкой области Игоря Георгиевича Артамонова удалось модернизировать сферу здравоохранения, образования, спорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Напомню, в уходящем году мы завершили реконструкцию аргамаченского моста, капитально отремонтировали один из корпусов школы № 8 (бывшая СШ № 22), несколько городских магистралей, благоустроили десятки общественных пространств и дворовых территорий, завершаем строительство крупнейшего в регионе физкультурно-оздоровительного комплекса им. Александра Петрова, возвели и отделываем молодежный центр на месте бывшего кинотеатра «Луч».
Безусловно, запомнилось и то, что нынешней осенью депутаты горсовета переизбрали меня главой Ельца. Это честь и одновременно большая ответственность. Приложу все силы, чтобы сделать наш любимый город еще более комфортным и красивым как для его жителей, так и гостей, поток которых с каждым годом растет. Туристов влекут в Елец замечательные архитектурные памятники и достопримечательности. Для их сохранения также прикладываем немало сил. Например, победили в первом федеральном конкурсе проектов по обустройству исторических центров городов, что позволило подсветить обновленные фасады старинных зданий, приобрести новые арт-объекты. Праздничная иллюминация превратила площадь Ленина и улицу Мира, а также соседние скверы в желанные места для ельчан и туристов, особенно в пору новогодних каникул.
- В наступающем году обязательно продолжим работу по сохранению объектов культурного наследия. Уверен, это задача для всего нашего общества. Кроме того, возьмемся за обустройство современной набережной Быстрой Сосны в рамках федерального проекта, что позволит нашему городу стать еще краше и комфортнее.
По-прежнему в приоритете останется помощь участникам СВО, содействие их семьям. Ельчане собрали и отправили за ленточку сотни тонн различных гуманитарных грузов, а также необходимое снаряжение и оборудование для российских бойцов. В ответ наши солдаты благодарят жителей города воинской славы за то, что явно ощущают их поддержку, чувствуют, что воюют не одни, что вместе с ними большая и сплоченная страна, сломавшая хребет фашизму в годы Великой Отечественной войны 80 лет назад. Готовясь отметить святой праздник Великой Победы в Год защитника Отечества, верю, что и наша долгожданная победа на полях СВО тоже не за горами!
Совместно с ельчанами мы немало сделали для нашего города, Елец хорошеет и развивается. Однако впереди ждут новые, непростые вызовы и задачи в самых разных сферах жизни. Уверен, вместе мы найдем правильные решения для каждой из них.
Виктор Николаевич НИКОНОВ,
председатель городского Совета депутатов
городского округа город Елец:
- Событий, которые запомнились в уходящем году, немало. В их числе, конечно же, выборы губернатора Липецкой области, на которых ожидаемо победил И. Г. Артамонов, за прошедшие 5 лет сделавший немало как для региона, так и для нашего города, чем и заслужил благосклонность и уважение народа, в том числе и ельчан.
Не было сомнений и в избрании главой Ельца Е. В. Боровских. На сессии горсовета, состоявшейся осенью нынешнего года, местные депутаты проголосовали за его кандидатуру подавляющим большинством голосов, что тоже вполне показательно.
Помнится активная работа народных избранников, причем не только по утверждению документов, необходимых для планомерной и четкой работы городской администрации (например, принятию муниципального бюджета), но и во время многочисленных встреч с ельчанами по исполнению их наказов и предложений.
А еще в этом году мы осуществляли депутатский контроль за качеством детского питания в местных учреждениях образования, за возведением важнейших объектов на территории Ельца — таких, как аргамаченский мост, второй корпус школы № 8, физкультурно-оздоровительный комплекс им. Александра Петрова, за ремонтом городских магистралей.
- Грядущий 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также в честь наших героев, выполняющих свой воинский долг в зоне специальной военной операции.
Сегодня в Ельце осталось всего 8 человек, участвовавших в битвах Второй мировой, ставших свидетелями крушения германского нацизма и японского милитаризма. Не сомневаюсь, что и в современной битве с мировым злом, которая идет сейчас на полях сражений СВО, наше дело правое, а значит, враг будет разбит и победа останется за нами!
Мы с депутатами горсовета и всеми неравнодушными ельчанами продолжим помогать российским солдатам, а также членам их семей всем необходимым. Не забудем и пострадавших мирных граждан, проживающих в Курской области и на новых российских территориях. Им крайне важна и нужна наша поддержка. Все это считал и считаю неотъемлемой частью общероссийского дела.
В наступающем году продолжим совместную созидательную работу на благо Ельца, его жителей и всего региона. Планов у нас немало, очень надеюсь, что все их удастся реализовать.
Верю: новый год принесет каждому ельчанину больше позитива, радости, добра, любви. Мы все хотим здоровья нашим родным и близким, мирного неба над головой, человеческого счастья. И пусть сбудутся самые заветные наши мечты.