Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», председатель комиссии по экономике и поддержке предпринимательства Общественной палаты Липецкой области, президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов вошёл в состав Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию предпринимательства. Он будет представлять интересы Липецкой области на федеральном уровне, обеспечивая голос предпринимателей региона в решении ключевых вопросов.

Задачи Координационного совета — способствовать созданию условий, которые будут благоприятны для ведения бизнеса, защищать законные права и интересы предпринимателей, а также развивать социальное партнёрство между бизнесом и государством.

В состав Совета входят представители Общественной палаты Российской Федерации, общественных палат субъектов Российской Федерации, руководители организаций, которые занимаются развитием бизнеса, а также представители объединений предпринимателей, отраслевых союзов и ассоциаций. Кроме того, в Совете есть представители образовательных и экспертных организаций.

Состав Координационного совета будет опубликован на сайте Общественной палаты Российской Федерации.

«Липецкая область входит в десятку лучших регионов в стране по инвестиционному климату. Создание привлекательных условий для инвесторов позволяет реализовывать уникальные проекты. А многочисленные меры поддержки способствуют развитию и укреплению предпринимательства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.