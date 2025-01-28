Стажировка для студентов Московского и Липецкого филиалов РАНХиГС и Липецкого государственного технического университета стартовала в регионе. Всего в ней участвуют 34 человека из 18 регионов страны, которые учатся по направлению «Политика и аналитика».

Сегодня ребята приняли участие в первой стратегической сессии в Центре управления регионом. Со студентами встретились первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и глава Липецка Роман Ченцов. Две недели студенты будут изучать структуру органов государственной власти, их взаимодействие с общественными организациями и жителями региона, разрабатывать проекты по трудоустройству молодежи, развитию городской территории, взаимодействовать с участниками, ветеранами специальной военной операции и их родственниками.

«Я убеждён, что многие из вас станут управленцами, и мы вместе с вами будем учиться этому. Масштаб задач, которые решает команда Липецкой области, можно использовать для стажировки студентов. За один-три года мы можем выполнить множество задач вместе с молодыми специалистами, даже если у них нет опыта работы», — заявил Александр Рябченко.

Студенты выразили желание сопровождать ветеранов СВО в возвращении домой, помогать в адаптации, решении бытовых вопросов, трудоустройстве, планированию новой жизни. В ближайшее время они подготовят проекты и представят их губернатору Липецкой области Игорю Артамонову.