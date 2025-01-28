Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявил о старте юбилейного пятого сезона. Студенты Липецкой области могут принять участие в конкурсных треках, в том числе командных, а также в обновлённых спецпроектах.

«Мы запускаем пять конкурсных треков, в том числе два новых командных трека, один из которых создан для региональных команд проекта. Есть и другие нововведения. Например, в спецпроекте «Твой Ход х Дебаттл» теперь могут принимать участие преподаватели, сотрудники и проректоры вузов и колледжей, а в спецпроекте «Твой Ход х Импровизация» можно будет выбрать одно из трёх направлений — стать участником дуэта, куратором вузовского клуба или тренером по комедии. Давайте вместе сделаем новый сезон ярким и запоминающимся!» — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Пятый сезон проекта «Твой Ход» включает в себя пять конкурсных треков, в том числе два новых — «Объединяю» и «Вдохновляю». Трек «Делаю» направлен на выявление лидерской позиции среди студентов, чьи проекты вовлекают других в изменения в стране. По результатам проведения трека определятся 100 проектов, лидеры которых получат премию — миллион рублей. Её можно использовать для оплаты обучения в российских образовательных учреждениях, улучшения жилищных условий или развития своего проекта.

Трек «Открываю» (ранее — «ПервопроХодец») позволит первокурсникам заявить о себе, познакомиться с возможностями студенческого сообщества и экосистемой молодёжной политики страны. По итогам конкурсных испытаний определят топ-200 победителей, которые получат премию от проекта на следующие шесть месяцев обучения.

Командный трек «Объединяю» предназначен для студентов вузов — членов молодёжных организаций. Он призван создать единое студенческое сообщество и вовлечь студентов в социальную активность.

Трек «Вдохновляю» создан для региональных команд проекта «Твой Ход» и призван мотивировать к раскрытию их потенциала и оценивать вклад в развитие единого студенческого сообщества «Твой Ход» по всей России.

В рамках трека «Определяю» продолжится исследование мнения студенческого сообщества России по актуальным вопросам системы высшего образования.

«Нам важно, чтобы у студентов были равные возможности независимо от формы обучения, поэтому принимать участие в конкурсных треках в пятом сезоне можно как индивидуально, так и в команде, заявить о себе могут как студенты высших, так и профессиональных образовательных организаций», — отметила руководитель Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Юлия Епифанова.

Впервые в пятом сезоне появятся специальные конкурсные треки, которые организуются и проводятся совместно с партнёрами проекта «Твой Ход» параллельно основным конкурсным трекам в течение года. По итогам их прохождения победители получат памятные подарки от партнёров.

В рамках проекта пройдёт второй сезон образовательной программы «Жить и создавать в России» (ранее — «Голос Поколения. Студенты»), направленной на подготовку лидеров студенческого сообщества, а также всероссийский конкурс старост академических групп «Твой Ход, староста!». Кроме того, будут собраны региональные клубы в вузах и на базе региональных команд по спецпроектам «Твой Ход х Дебаттл» и «Твой Ход х Импровизация».

В этом сезоне спецпроект «Твой Ход х Дебаттл» будет впервые разделён на две лиги — весеннюю и осеннюю. Кроме трека, в котором принимают участие студенты вузов и колледжей, появится новая категория участников — преподаватели, сотрудники и проректоры вузов и колледжей. Во втором сезоне спецпроекта «Твой Ход х Импровизация» можно будет принять участие в одной из трёх ролей: стать участником игр в составе дуэта, куратором вузовского клуба импровизации или принять участие в качестве тренера по комедии и импровизации.

В новом сезоне проекта «Твой Ход» начнёт свою работу центр карьеры, который поможет студентам развить свои профессиональные навыки и успешно начать карьеру.

На платформе «Твой Ход» вы можете узнать больше о конкурсных направлениях и возможностях проекта, а также подать заявку на участие. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

«Поддержка студенческих инициатив способствует более глубокому пониманию социальной повестки и помогает студентам стать активными участниками изменений в обществе. Липчанам, которые решат проявить себя, желаю удачи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.