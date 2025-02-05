Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил город Грязи. В ходе рабочей поездки он побывал на нескольких промышленных объектах, а также посмотрел, как преобразилась улица Правды – местные жители называют её «Арбатом».

В рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» было проведено благоустройство территории. Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших практик по формированию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Улица пешеходная. На ней появились шахматные столы, тактильные макеты, качели, велодорожки, зоны отдыха, различные детские площадки, а летом будет работать сухой фонтан.

«Команда муниципалитета сделала всё возможное, чтобы каждый человек чувствовал себя здесь комфортно и уютно: установлены шахматные столы, тактильные макеты, качели, велодорожки, оборудованы зоны отдыха, а летом здесь даже работает сухой фонтан. Благоустройство – это не только про бетон и плитку, но и про то, как мы относимся к себе, к своим соседям и к своей земле. Другим районам стоит поучиться у грязинцев», – отметил губернатор.