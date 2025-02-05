Представители Липецкой области приняли участие в Демо-дне эффективных региональных практик по направлению роста инвестиций и развитию промышленности, организованном Агентством стратегических инициатив. Мероприятие проходило в Москве при содействии столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

В рамках Демо-дня собрались более 150 представителей различных регионов России: заместители высших должностных лиц и руководители исполнительных органов власти по промышленности и инвестициям. От Липецкой области на встрече присутствовал вице-губернатор Сергей Курбатов.

В рамках мероприятия участники смогли изучить инновационные подходы и решения, которые были разработаны Агентством стратегических инициатив и внедряются Правительством Москвы. Эти наработки были представлены для возможного распространения.

В рамках программы Демо-дня гости столицы посетили индустриальный парк «Руднево», где ознакомились с производством современных материалов и нанотехнологий, а также с кластером беспилотных летательных аппаратов, микроэлектроники, оптики и электронной аппаратуры.

«Такие мероприятия помогают регионам внедрять лучшие практики, адаптированные к их специфике. Уверен, эти решения помогут нам в развитии экономики региона», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов