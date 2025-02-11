Федеральный проект «Государство для людей» призван улучшить качество жизни граждан. Липецкая область совместно с федеральными ведомствами участвует в разработке жизненных ситуаций, таких как «Мой питомец», «Посещение особо охраняемых природных территорий (заказники, заповедники, нацпарки)» и «Владение самоходной техникой (включая мототехнику, скутеры)». В рамках данной инициативы на площадке Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации состоялись очные дизайн-сессии. Их задача – сделать процесс предоставления услуг более удобным для заявителя, в том числе за счет сокращения сроков, числа посещений органов власти и количества документов, которые необходимо предоставить.

В ходе дизайн-сессий участники рассмотрели основные задачи и методы предоставления цифровых услуг. Они определили ключевые фигуры, выявили сложности, которые могут возникнуть в различных жизненных ситуациях, и предложили способы их преодоления с помощью цифровых сервисов на портале Госуслуг.

В мероприятии приняли участие представители проектного офиса АНО «РЦК», министерства экономического развития, министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области, а также управления ветеринарии и инспекции Гостехнадзора. «Наша цель — создать комфортную и безопасную среду для всех жителей, обеспечив легкий доступ к качественным услугам. Мы уверены, что результаты этих сессий станут основой для значительных улучшений в социальной сфере», — отметил губернатор региона Игорь Артамонов.