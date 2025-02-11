Участниками первого международного научно-технологического форума «Робототехника, интеллект машин и механизмов» (РИММ) в Москве на базе Финансового университета стали представители Липецкой области. Организатором мероприятия выступил Консорциум робототехники при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

В пленарном заседании на тему «Технологический суверенитет: робототехника и кадры будущего» участвовало больше 1600 человек, включая представителей государственных органов, институтов развития, крупных корпораций, промышленных предприятий и образовательных учреждений. Они обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием кадрового потенциала в сфере робототехники, перспективы рынка и меры государственной поддержки отрасли. Одной из центральных тем форума стала подготовка кадров для инновационной экономики. Эксперты акцентировали внимание на важности постоянного обновления образовательных программ и необходимости подготовки преподавателей, способных передавать актуальные знания и навыки будущим поколениям.

«Развитие робототехники — это не только вопрос технологического прогресса, но и стратегическая необходимость, которая обеспечивает конкурентоспособность и устойчивость ключевых отраслей промышленности», — подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

В рамках форума также была организована выставка, где гости могли ознакомиться с последними технологическими разработками и инновационными проектами в области робототехники.

«На сегодняшний день в Липецкой области всё больше предприятий переходят на роботизацию производств. Преимущественно это роботы упаковщики, которые не только оптимизируют человеческий труд, но и сокращают время упаковки готовой продукции. Кроме того, в регионе сделан акцент на образовательную программу, позволяющую обучать специалистов, потенциально востребованных на промышленных предприятиях в разрезе программирования и сопровождения роботизации», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Например, на заводе резидента ОЭЗ «Липецк» «Шанс Энтерпрайз» упаковка готовой продукции в короба и укладка коробов на паллеты может проводиться в круглосуточном режиме. В цехах завода были установлены роботизированные комплексы, в составе которых использованы промышленные роботы одного из ведущих мировых производителей. При этом в процессе модернизации завода не был уволен ни один работник, на смену которым пришли роботы. Все специалисты были трудоустроены на других участках растущего с каждым годом производства.

На заводе «ЛебедяньМолоко» процесс упаковки и погрузки готового молока осуществляется с помощью трёх автоматизированных устройств. Эти устройства были приобретены и установлены в летний период 2024 года. Примечательно, что штат сотрудников не был сокращён. Работники, ранее занимавшиеся упаковкой и погрузкой, теперь контролируют работу роботов и при необходимости регулируют их производительность.